Власть убийц
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Власть убийц

Власть убийц (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.92010, Jianyu
Боевики103 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

История об убийце, обладающей высоким уровнем боевых искусств, которая перестала быть убийцей. Она изменила собственное лицо и начала жить, как простые люди. Однако, из-за того, что у нее есть тело Джармы, многие убийцы начали искать ее, что повлекло за собой череду бесконечных смертей.

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Информация

Страна
Китай, Тайвань, Гонконг
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb