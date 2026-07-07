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Актёры и съёмочная группа сериала «Универ»

Актёры и съёмочная группа сериала «Универ»

Режиссёры

Петр Точилин

Петр Точилин

Режиссёр
Жанна Кадникова

Жанна Кадникова

Режиссёр
Иван Китаев

Иван Китаев

Режиссёр
Роман Самгин

Роман Самгин

Режиссёр

Актёры

Андрей Гайдулян

Андрей Гайдулян

АктёрСаша
Виталий Гогунский

Виталий Гогунский

АктёрЭдуард «Кузя» Кузьмин
Мария Кожевникова

Мария Кожевникова

АктрисаАлла
Валентина Рубцова

Валентина Рубцова

АктрисаТаня Архипова
Арарат Кещян

Арарат Кещян

АктёрАртур «Майкл» Микаэлян
Алексей Гаврилов

Алексей Гаврилов

АктёрГоша Рудковский
Лариса Баранова

Лариса Баранова

АктрисаЛиля, соседка Аллы
Алексей Климушкин

Алексей Климушкин

АктёрСильвестр Андреевич Сергеев
Станислав Ярушин

Станислав Ярушин

АктёрАнтон Мартынов
Александр Сухинин

Александр Сухинин

АктёрПетрович, комендант общежития
Ксения Непотребная

Ксения Непотребная

АктрисаЛера
Дмитрий Михин

Дмитрий Михин

Актёрспортсмен
Карина Реука

Карина Реука

Актриса
Павел Воля

Павел Воля

Актёр
Алексей Кантур

Алексей Кантур

Актёрспасатель

Сценаристы

Вячеслав Дусмухаметов

Вячеслав Дусмухаметов

Сценарист
Семён Слепаков

Семён Слепаков

Сценарист
Евгений Соболев

Евгений Соболев

Сценарист
Антон Морозенко

Антон Морозенко

Сценарист
Максим Вахитов

Максим Вахитов

Сценарист
Максим Пешков

Максим Пешков

Сценарист
Антон Колбасов

Антон Колбасов

Сценарист
Сергей Нотариус

Сергей Нотариус

Сценарист
Сергей Фирсов

Сергей Фирсов

Сценарист

Продюсеры

Александр Дулерайн

Александр Дулерайн

Продюсер
Семён Слепаков

Семён Слепаков

Продюсер
Артур Джанибекян

Артур Джанибекян

Продюсер
Вячеслав Дусмухаметов

Вячеслав Дусмухаметов

Продюсер
Константин Золотарёв

Константин Золотарёв

Продюсер
Юлия Богданович

Юлия Богданович

Продюсер
Евгений Соболев

Евгений Соболев

Продюсер
Максим Вахитов

Максим Вахитов

Продюсер
Антон Колбасов

Антон Колбасов

Продюсер
Андрей Левин

Андрей Левин

Продюсер

Художники

Анастасия Образцова

Анастасия Образцова

Художница
Майя Мартьянова

Майя Мартьянова

Художница

Монтажёры

Антон Космин

Антон Космин

Монтажёр

Операторы

Юрий Важнов

Юрий Важнов

Оператор
Дмитрий Ветчинин

Дмитрий Ветчинин

Оператор
Дмитрий Карначик

Дмитрий Карначик

Оператор
Виктор Бормотов

Виктор Бормотов

Оператор
Виталий Ершов

Виталий Ершов

Оператор

Композиторы

Дмитрий Ланской

Дмитрий Ланской

Композитор