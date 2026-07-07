Актёры и съёмочная группа сериала «Универ»
Актёры
Андрей Гайдулян
АктёрСаша
Виталий Гогунский
АктёрЭдуард «Кузя» Кузьмин
Мария Кожевникова
АктрисаАлла
Валентина Рубцова
АктрисаТаня Архипова
Арарат Кещян
АктёрАртур «Майкл» Микаэлян
Алексей Гаврилов
АктёрГоша Рудковский
Лариса Баранова
АктрисаЛиля, соседка Аллы
Алексей Климушкин
АктёрСильвестр Андреевич Сергеев
Станислав Ярушин
АктёрАнтон Мартынов
Александр Сухинин
АктёрПетрович, комендант общежития
Ксения Непотребная
АктрисаЛера
Дмитрий Михин
Актёрспортсмен
Карина Реука
Актриса
Павел Воля
Актёр
Алексей Кантур
Актёрспасатель