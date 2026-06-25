В тесную общагу селят сына влиятельного миллиардера, который хочет всего добиться сам. Народный ситком «Универ» — сериал о студентах, которые уживаются друг с другом, несмотря на разные характеры.



В общежитии столичного университета живут четверо молодых людей. Гоша — ловелас и хитрец, избегающий ответственности. Кузя учится на филологическом, но не слишком сообразителен, так что его больше интересует спорт. Студентка-психолог Алла большую часть времени посвящает парням и тусовкам. Отличница Таня учится на юридическом, комплексует из-за внешности и неудач в личной жизни. Однажды у них появляется пятый сосед Саша, для которого учеба в этом не самом престижном универе становится шансом доказать отцу-олигарху, что он может быть самостоятельным и без его участия.



Об их успехах и неудачах вы узнаете, когда будете смотреть «Универ». Культовый ситком доступен на видеосервисе Wink.

