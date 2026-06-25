Универ (сериал, 2008) смотреть онлайн
О сериале
В тесную общагу селят сына влиятельного миллиардера, который хочет всего добиться сам. Народный ситком «Универ» — сериал о студентах, которые уживаются друг с другом, несмотря на разные характеры.
В общежитии столичного университета живут четверо молодых людей. Гоша — ловелас и хитрец, избегающий ответственности. Кузя учится на филологическом, но не слишком сообразителен, так что его больше интересует спорт. Студентка-психолог Алла большую часть времени посвящает парням и тусовкам. Отличница Таня учится на юридическом, комплексует из-за внешности и неудач в личной жизни. Однажды у них появляется пятый сосед Саша, для которого учеба в этом не самом престижном универе становится шансом доказать отцу-олигарху, что он может быть самостоятельным и без его участия.
Об их успехах и неудачах вы узнаете, когда будете смотреть «Универ». Культовый ситком доступен на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ПТРежиссёр
Петр
Точилин
- ЖКРежиссёр
Жанна
Кадникова
- ИКРежиссёр
Иван
Китаев
- РСРежиссёр
Роман
Самгин
- Актёр
Андрей
Гайдулян
- ВГАктёр
Виталий
Гогунский
- Актриса
Мария
Кожевникова
- Актриса
Валентина
Рубцова
- Актёр
Арарат
Кещян
- Актёр
Алексей
Гаврилов
- ЛБАктриса
Лариса
Баранова
- АКАктёр
Алексей
Климушкин
- СЯАктёр
Станислав
Ярушин
- АСАктёр
Александр
Сухинин
- КНАктриса
Ксения
Непотребная
- ДМАктёр
Дмитрий
Михин
- КРАктриса
Карина
Реука
- Актёр
Павел
Воля
- АКАктёр
Алексей
Кантур
- Сценарист
Вячеслав
Дусмухаметов
- Сценарист
Семён
Слепаков
- ЕССценарист
Евгений
Соболев
- Сценарист
Антон
Морозенко
- Сценарист
Максим
Вахитов
- МПСценарист
Максим
Пешков
- АКСценарист
Антон
Колбасов
- СНСценарист
Сергей
Нотариус
- СФСценарист
Сергей
Фирсов
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- Продюсер
Семён
Слепаков
- АДПродюсер
Артур
Джанибекян
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- КЗПродюсер
Константин
Золотарёв
- ЮБПродюсер
Юлия
Богданович
- ЕСПродюсер
Евгений
Соболев
- Продюсер
Максим
Вахитов
- АКПродюсер
Антон
Колбасов
- АЛПродюсер
Андрей
Левин
- АОХудожница
Анастасия
Образцова
- ММХудожница
Майя
Мартьянова
- АКМонтажёр
Антон
Космин
- ЮВОператор
Юрий
Важнов
- ДВОператор
Дмитрий
Ветчинин
- Оператор
Дмитрий
Карначик
- ВБОператор
Виктор
Бормотов
- ВЕОператор
Виталий
Ершов
- Композитор
Дмитрий
Ланской