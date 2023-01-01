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Убить Сталина

Убить Сталина (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Убить Сталина 1 сезон
Детективы, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Осень 1941-го года. Немцы подходят к Москве, положение на фронте очень тяжелое, врага едва удается сдерживать. Руководство рейха решает нанести коварный удар – убить Сталина. На пути врага встают умные и смелые сотрудники МГБ СССР.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Убить Сталина»

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