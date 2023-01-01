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Море. Горы. Керамзит

Море. Горы. Керамзит (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Море. Горы. Керамзит 1 сезон
Комедии, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В одном из прибрежных посeлков Сочи, Весeлом, русские староверы живут бок о бок с черкесами, армянами, греками и пр. Течeт размеренная жизнь: староверы молятся и выращивают овощи, остальные — зарабатывают на туристах. Внезапно привычную жизнь посeлка нарушает известие — в Сочи будет Олимпиада. В посeлок Весeлое приходит олимпийская стройка.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
1.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Море. Горы. Керамзит»

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