Армэн Арушанян

Биография

Начинающий российский актер телевидения и кино Армен Арушанян родился 5 января 1987 года. С успехом закончил обучение в школе-студии МХАТ и был принят в труппу Художественного театра в Москве для стажировки. Играя в театре, актер снялся в 19 кинопроектах, которые принесли ему известность. Сериал 2004-2010 годов «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований», снимавшийся по аналогии с американским, не имел большого успеха. Дебютная роль в нем также не стала заметной для карьеры. Успешными роли Армена Арушаняна стали после участия в съемках «Бездельники», музыкальной драмы 2011 года. Следующие роли в сериалах стали замечать, актер начал сниматься активно и успешно. Сериал «Карпов» 2012 года имел наибольший успех из его актерских работ. «Море, горы, керамзит», «Последний мент», «Ищейка» продолжали развивать амплуа актера как героя криминальных, детективных, приключенческих лент. Фильмы Армена Арушаняна «Землетрясение» и «Маргарита Назарова», хоть и не получили высокой оценки кинокритиков, тем не менее, можно считать их лучшими ролями актера. Сериал «Катя и Блок», фильм «Калашников» подтвердили профессиональный талант и закрепили статус актера в российском киноискусстве. Работа продолжается и сейчас, как в кино, так и на театральной сцене.