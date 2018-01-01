Биография

Наталья Фролова — российский продюсер. Родилась в Хабаровске 23 августа 1986 года. В киноиндустрии работает с конца 2000-х годов. Впервые поучаствовала в работе над короткометражкой «Айлавью» в 2009 году. Стала исполнительным продюсером сериала «Море. Горы. Керамзит», «Ника», «Шелест», «За гранью реальности», «Громкая связь». В военной драме «Балканский рубеж» совместного производства России и Сербии стала продюсер-девелопментом. Принимала участие в создании многосерийных картин «Вне себя», «Казнь», «Петровы в гриппе», «Рыжий» и «Юг». В послужном списке Натальи уже два десятка масштабных проектов.