Ладога
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Ладога (сериал, 2013) смотреть онлайн

9.22013, Ладога 1 сезон
Военные, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Блокадный Ленинград. Зима 1942-го. Советская контрразведка узнает, что немцы готовят диверсию на «Дороге жизни» — единственном пути, по которому в город доставляется продовольствие и другие грузы. Скорее всего, диверсант — один из водителей «полуторок», работающих на замерзшем Ладожском озере. Найти и остановить врага должен капитан НКВД Сергиенко…

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ладога»

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