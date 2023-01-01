Частица вселенной (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

2016 год, Россия, Центр подготовки космонавтов. К запуску на МКС готовится очередной международный экипаж (трое российских и двое американских космонавтов) во главе с командиром Геннадием Яшиным. В ходе подготовки к полeту неожиданно выясняется, что внутри экипажа заложена психологическая «бо�мба замедленного действия», связанная с серьeзными сложностями в семейных отношениях участников экспедиции и ставящая под угрозу не только выполнение задания государственной важности, но и их жизни.



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