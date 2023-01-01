Частица вселенной
Wink
Сериалы
Частица вселенной

Частица вселенной (сериал, 2016) смотреть онлайн

9.42016, Частица вселенной 1 сезон
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

2016 год, Россия, Центр подготовки космонавтов. К запуску на МКС готовится очередной международный экипаж (трое российских и двое американских космонавтов) во главе с командиром Геннадием Яшиным. В ходе подготовки к полeту неожиданно выясняется, что внутри экипажа заложена психологическая «бомба замедленного действия», связанная с серьeзными сложностями в семейных отношениях участников экспедиции и ставящая под угрозу не только выполнение задания государственной важности, но и их жизни.

Все сезоны сериала Частица вселенной смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Частица вселенной»

Всё