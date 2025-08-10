Второе дыхание (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Талантливая ученая-физик отправляется в колонию за преступление мужа. Выйдя на свободу, ей приходится устроиться санитаркой. Мелодрама «Второе дыхание» — сериал о том, как жизненные испытания делают людей сильнее, главные роли в котором сыграли Виктория Толстоганова, Марат Башаров и Егор Бероев.



Мария и Игорь Шевелевы — супружеская пара с двумя детьми. Оба они одаренные физики, но, несмотря на это, с трудом могут обеспечивать семью. К счастью, Игорю выпал шанс поработать в отделе нанотехнологий в спонсируемой государством лаборатории. По пути с вечеринки в честь ее открытия он сбивает человека. Вину за произошедшее берет на себя Мария, которая не хочет обрекать семью на бедность. Ей приходится провести полтора года в колонии, а, выйдя из тюрьмы, она узнает, что у Игоря появилась другая. Судимость мешает Марии найти работу в сфере физических наук, поэтому она хватается за возможность поработать санитаркой в больнице.



