Второе дыхание (сериал, 2013) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+53 мин
Второе дыхание
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+52 мин
Второе дыхание
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+52 мин
Второе дыхание
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+52 мин
Второе дыхание
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+52 мин
Второе дыхание
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+52 мин
Второе дыхание
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+52 мин
Второе дыхание
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+53 мин
Второе дыхание
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+53 мин
Второе дыхание
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+53 мин
Второе дыхание
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+52 мин
Второе дыхание
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+52 мин
Второе дыхание
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Талантливая ученая-физик отправляется в колонию за преступление мужа. Выйдя на свободу, ей приходится устроиться санитаркой. Мелодрама «Второе дыхание» — сериал о том, как жизненные испытания делают людей сильнее, главные роли в котором сыграли Виктория Толстоганова, Марат Башаров и Егор Бероев.
Мария и Игорь Шевелевы — супружеская пара с двумя детьми. Оба они одаренные физики, но, несмотря на это, с трудом могут обеспечивать семью. К счастью, Игорю выпал шанс поработать в отделе нанотехнологий в спонсируемой государством лаборатории. По пути с вечеринки в честь ее открытия он сбивает человека. Вину за произошедшее берет на себя Мария, которая не хочет обрекать семью на бедность. Ей приходится провести полтора года в колонии, а, выйдя из тюрьмы, она узнает, что у Игоря появилась другая. Судимость мешает Марии найти работу в сфере физических наук, поэтому она хватается за возможность поработать санитаркой в больнице.
К чему это приведет, вы узнаете, когда будете смотреть «Второе дыхание» онлайн на Wink.
Сериал Второе дыхание 1 сезон 12 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- СПРежиссёр
Сергей
Пикалов
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актёр
Марат
Башаров
- Актёр
Егор
Бероев
- ЕСАктриса
Ева
Серебренникова
- ГДАктёр
Геннадий
Дурнайкин
- Актриса
Ксения
Суркова
- Актёр
Александр
Петров
- АФАктёр
Артём
Фадеев
- Актриса
Марианна
Шульц
- ВСАктриса
Виктория
Садовская-Чилап
- ИЛАктриса
Ирина
Лосева
- ЕРАктёр
Егор
Рыбаков
- ДЯАктёр
Денис
Ясик
- СГАктёр
Сергей
Греков
- Актриса
Галина
Польских
- АЗСценарист
Антон
Зинченко
- Сценарист
Максим
Демченко
- ПССценарист
Петр
Смирнов
- ДТСценарист
Дмитрий
Терехов
- СГСценарист
Станислав
Гнездилов
- АППродюсер
Александр
Плотников
- Продюсер
Анастасия
Кавуновская
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- ДАПродюсер
Дмитрий
Агневский
- ЕЛХудожница
Елизавета
Лавинская
- ДПМонтажёр
Диана
Петренко
- АОМонтажёр
Андрей
Оленев
- ДМОператор
Денис
Мадышев
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев