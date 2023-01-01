Биография

Ирина Лосева — российская актриса и артистка озвучивания. Ирина родилась в Рыбинске в 1970 году, но в юности переехала в Днепропетровск, там же начала заниматься театральным искусством. После окончания училища попала по распределению в театр Луганска, но очень скоро поняла, что хочет продолжать учебу в театральном направлении, и, уехав в Москву, поступила в Щукинское училище. Первые фильмы Ирины Лосевой, в которых она появилась в коротких эпизодах, вышли в 1991 году. За ними последовала пауза в съемках длиной более 10 лет. В 2008 году выходит сериал «Ермоловы», который делает актрису по-настоящему узнаваемой и популярной сериальной актрисой. Сегодня в копилке актрисы почти 50 киноработ. Роли Ирины Лосевой — это авантюрные, сильные, несгибаемые женщины и роковые красотки. Ирина дважды была замужем. Первый раз — за режиссером Александром Кирющенко. У актрисы и режиссера есть сын, но семья распалась после 15 лет брака. Второй раз Ирина вышла замуж за свою первую любовь: парня, с которым встречалась в 18 лет, училась вместе в первом театральном училище и с которым в юности рассталась из-за нелепых слухов и оговоров недоброжелателей. Мужа Ирины зовут Сергей, он бизнесмен и профессионально увлекается музыкой.