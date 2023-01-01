Wink
Сериалы
Второе дыхание
Актёры и съёмочная группа сериала «Второе дыхание»

Актёры и съёмочная группа сериала «Второе дыхание»

Режиссёры

Сергей Пикалов

Режиссёр

Актёры

Виктория Толстоганова

АктрисаМария Владимировна Шевелёва
Марат Башаров

АктёрИгорь Николаевич Шевелёв
Егор Бероев

АктёрЮрий Викторович Сорин
Ева Серебренникова

АктрисаЖанна
Геннадий Дурнайкин

АктёрДмитрий Иванович Сергеев
Ксения Суркова

АктрисаОксана
Александр Петров

АктёрИлья
Артём Фадеев

АктёрГоша
Марианна Шульц

АктрисаОльга Севастьянова
Виктория Садовская-Чилап

АктрисаАлина
Ирина Лосева

АктрисаЛюдмила Митряшина
Егор Рыбаков

АктёрАлексей Семёнович Цуриков
Денис Ясик

АктёрГеннадий Веселовский
Сергей Греков

АктёрАлексей Осипович Максимов
Галина Польских

АктрисаГалина Ивановна Сахарова

Сценаристы

Антон Зинченко

Сценарист
Максим Демченко

Сценарист
Петр Смирнов

Сценарист
Дмитрий Терехов

Сценарист
Станислав Гнездилов

Сценарист

Продюсеры

Александр Плотников

Продюсер
Анастасия Кавуновская

Продюсер
Андрей Кретов

Продюсер
Дмитрий Агневский

Продюсер

Художники

Елизавета Лавинская

Художница

Монтажёры

Диана Петренко

Монтажёр
Андрей Оленев

Монтажёр

Операторы

Денис Мадышев

Оператор

Композиторы

Игорь Бабаев

Композитор