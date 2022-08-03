Египетская сила! Вот и он — финальный, 24 сезон семейного хита СТС! Заходите на Wink и начинайте смотреть онлайн сериал «Воронины» в хорошем качестве, чтобы узнать, чем же закончится самая долгоиграющая семейная сага на российском телевидении.



Мировой рекорд Гиннесса, награды престижных российских кинопремий, разлетевшиеся на цитаты фразы героев — это, безусловно, любовь. За долгие годы эфира проект стал одним из любимых среди зрителей, ведь вся страна росла вместе с этой большой, шумной и веселой семьей. Воронины ссорились и мирились, радовались и огорчались, меняли профессии и скатерти на столах, отмечали праздники и устраивали спонтанные авантюры, поглощали в невероятных количествах борщ и создавали новые кулинарные шедевры, удивляли, заставляли смеяться и переживать. Последний сезон обещает стать самым смешным и трогательным за всю историю, так что запасайтесь носовыми платочками!



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