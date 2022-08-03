Воронины (сериал, 2019) сезон 24 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Египетская сила! Вот и он — финальный, 24 сезон семейного хита СТС! Заходите на Wink и начинайте смотреть онлайн сериал «Воронины» в хорошем качестве, чтобы узнать, чем же закончится самая долгоиграющая семейная сага на российском телевидении.
Мировой рекорд Гиннесса, награды престижных российских кинопремий, разлетевшиеся на цитаты фразы героев — это, безусловно, любовь. За долгие годы эфира проект стал одним из любимых среди зрителей, ведь вся страна росла вместе с этой большой, шумной и веселой семьей. Воронины ссорились и мирились, радовались и огорчались, меняли профессии и скатерти на столах, отмечали праздники и устраивали спонтанные авантюры, поглощали в невероятных количествах борщ и создавали новые кулинарные шедевры, удивляли, заставляли смеяться и переживать. Последний сезон обещает стать самым смешным и трогательным за всю историю, так что запасайтесь носовыми платочками!
Расстаться со знаменитой телесемейкой будет чуть легче и приятнее, если сериал «Воронины» смотреть в хорошем качестве.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Георгий
Дронов
- АБРежиссёр
Артур
Богатов
- Актёр
Георгий
Дронов
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Борис
Клюев
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- Актриса
Юлия
Куварзина
- МИАктриса
Мария
Ильюхина
- КМАктёр
Кирилл
Михин
- ФМАктёр
Филипп
Михин
- Актёр
Олег
Кассин
- ЛШСценарист
Лью
Шнайдер
- ПОСценарист
Павел
Орешин
- ИЗСценарист
Иван
Забегаев
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- ПНХудожница
Полина
Никулина
- ВУХудожник
Вадим
Улановский
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ЕПМонтажёр
Евгений
Потапов
- ВШМонтажёр
Вячеслав
Шакуров
- ДФМонтажёр
Денис
Фурцев
- АТОператор
Александр
Третьяков
- МХОператор
Михаил
Харченко
- Композитор
Дмитрий
Ланской