Воронины (сериал, 2018) сезон 23 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Самая забавная семейка российского телевидения представляет зрителям 23 сезон, который можно бесплатно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink!
Новые серии начинаются с мистики: Вера с легкой руки подруги увлекается астрологией и начинается общаться по скайпу с потомственным магом. Костя решает использовать новый интерес жены против нее, чтобы избежать поездки к родителям Веры. Но очень скоро ему придется сильно пожалеть о своем обмане… Позже не самое приятное обстоятельство дает Косте возможность вспомнить, что такое личное пространство. Вот только Вере ради этого приходится распрощаться с собственным комфортом. Но все это пустяки в сравнении с проделками Маши: старшенькая решает проучить родителей, которые слишком часто вмешиваются в ее личную жизнь, и объявляет о своем решении выйти замуж.
Наблюдать за жизнью героев будет особенно интересно, если 23 сезон сериала «Воронины» смотреть онлайн в хорошем качестве, а на Wink это можно сделать в любое время.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Георгий
Дронов
- АБРежиссёр
Артур
Богатов
- Актёр
Георгий
Дронов
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Борис
Клюев
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- Актриса
Юлия
Куварзина
- МИАктриса
Мария
Ильюхина
- КМАктёр
Кирилл
Михин
- ФМАктёр
Филипп
Михин
- Актёр
Олег
Кассин
- ЛШСценарист
Лью
Шнайдер
- ПОСценарист
Павел
Орешин
- ИЗСценарист
Иван
Забегаев
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- ПНХудожница
Полина
Никулина
- ВУХудожник
Вадим
Улановский
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ЕПМонтажёр
Евгений
Потапов
- ВШМонтажёр
Вячеслав
Шакуров
- ДФМонтажёр
Денис
Фурцев
- АТОператор
Александр
Третьяков
- МХОператор
Михаил
Харченко
- Композитор
Дмитрий
Ланской