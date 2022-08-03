Самая забавная семейка российского телевидения представляет зрителям 23 сезон, который можно бесплатно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink!



Новые серии начинаются с мистики: Вера с легкой руки подруги увлекается астрологией и начинается общаться по скайпу с потомственным магом. Костя решает использовать новый интерес жены против нее, чтобы избежать поездки к родителям Веры. Но очень скоро ему придется сильно пожалеть о своем обмане… Позже не самое приятное обстоятельство дает Косте возможность вспомнить, что такое личное пространство. Вот только Вере ради этого приходится распрощаться с собственным комфортом. Но все это пустяки в сравнении с проделками Маши: старшенькая решает проучить родителей, которые слишком часто вмешиваются в ее личную жизнь, и объявляет о своем решении выйти замуж.



Наблюдать за жизнью героев будет особенно интересно, если 23 сезон сериала «Воронины» смотреть онлайн в хорошем качестве, а на Wink это можно сделать в любое время.

