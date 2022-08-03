Самая веселая семейка не дремлет! Шокирующие тайны Ворониных-старших, переезд Лёни и родители Веры ждут зрителей, которые решат смотреть онлайн «Воронины» 2 сезон.



В ответ на упреки жены в равнодушии к семейным делам Костя начинает работать на дому. Тем временем Лёня съезжает от родителей на съемную квартиру. В новом доме его соседями становятся симпатичные студентки пединститута, и Костя начинает все чаще наведываться в гости. У старших Ворониных жизнь тоже бьёт ключом, им предстоит совместный поход в ресторан с родителями Веры. Чету Золотаревых сыграли Людмила Дмитриева и Андрей Ургант, которые присоединились к уже знакомым звездам сериала «Воронины» Георгию Дронову (Костя), Екатерине Волковой (Вера), Анне Фроловцевой (мама Кости), Борису Клюеву (папа Кости), Станиславу Дужникову (брат Кости) и Юлии Куварзиной (Настя).



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