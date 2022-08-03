Воронины (сериал, 2010) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
Самая веселая семейка не дремлет! Шокирующие тайны Ворониных-старших, переезд Лёни и родители Веры ждут зрителей, которые решат смотреть онлайн «Воронины» 2 сезон.
В ответ на упреки жены в равнодушии к семейным делам Костя начинает работать на дому. Тем временем Лёня съезжает от родителей на съемную квартиру. В новом доме его соседями становятся симпатичные студентки пединститута, и Костя начинает все чаще наведываться в гости. У старших Ворониных жизнь тоже бьёт ключом, им предстоит совместный поход в ресторан с родителями Веры. Чету Золотаревых сыграли Людмила Дмитриева и Андрей Ургант, которые присоединились к уже знакомым звездам сериала «Воронины» Георгию Дронову (Костя), Екатерине Волковой (Вера), Анне Фроловцевой (мама Кости), Борису Клюеву (папа Кости), Станиславу Дужникову (брат Кости) и Юлии Куварзиной (Настя).
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СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Георгий
Дронов
- АБРежиссёр
Артур
Богатов
- Актёр
Георгий
Дронов
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Борис
Клюев
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- Актриса
Юлия
Куварзина
- МИАктриса
Мария
Ильюхина
- КМАктёр
Кирилл
Михин
- ФМАктёр
Филипп
Михин
- Актёр
Олег
Кассин
- ЛШСценарист
Лью
Шнайдер
- ПОСценарист
Павел
Орешин
- ИЗСценарист
Иван
Забегаев
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- ПНХудожница
Полина
Никулина
- ВУХудожник
Вадим
Улановский
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ЕПМонтажёр
Евгений
Потапов
- ВШМонтажёр
Вячеслав
Шакуров
- ДФМонтажёр
Денис
Фурцев
- АТОператор
Александр
Третьяков
- МХОператор
Михаил
Харченко
- Композитор
Дмитрий
Ланской