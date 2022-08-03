Воронины (сериал, 2012) сезон 12 смотреть онлайн
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О сериале
У героев сериала «Воронины» не бывает ни минуты покоя. Какие сюрпризы ждут веселую семейку на этот раз, можно узнать, если «Воронины» 12 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве.
Воспитание Сашеньки Воронина — дело крайне непростое. То у Лёни много работы, и вся ответственность ложится на Настю, то Галина Ивановна лезет с советами, то приходится оставить ребенка у Кости и Веры. Маша Воронина тоже заставит родню поволноваться. Девочка явно чем-то обеспокоена, но скрывает от Кости и Веры причины своих переживаний. Зажжет и Николай Петрович, который втайне от всех посещает уроки рисования, а потом и вовсе решает отдохнуть от семьи и уезжает на дачу, сдав квартиру на лето. Галина Ивановна, поселившаяся у Кости и Веры, «даст прикурить» не только родственникам, но и соседям-квартирантам.
А еще в ситкоме появится Николай Валуев, который рассмешит зрителей не хуже, чем это делают звезды сериала «Воронины» — Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Анна Фроловцева, Борис Клюев, Юлия Куварзина и Станислав Дужников. На Wink можно бесплатно смотреть онлайн все серии сериала «Воронины» 12 сезон в хорошем качестве.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Георгий
Дронов
- АБРежиссёр
Артур
Богатов
- Актёр
Георгий
Дронов
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Борис
Клюев
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- Актриса
Юлия
Куварзина
- МИАктриса
Мария
Ильюхина
- КМАктёр
Кирилл
Михин
- ФМАктёр
Филипп
Михин
- Актёр
Олег
Кассин
- ЛШСценарист
Лью
Шнайдер
- ПОСценарист
Павел
Орешин
- ИЗСценарист
Иван
Забегаев
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- ПНХудожница
Полина
Никулина
- ВУХудожник
Вадим
Улановский
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ЕПМонтажёр
Евгений
Потапов
- ВШМонтажёр
Вячеслав
Шакуров
- ДФМонтажёр
Денис
Фурцев
- АТОператор
Александр
Третьяков
- МХОператор
Михаил
Харченко
- Композитор
Дмитрий
Ланской