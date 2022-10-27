Павел Табаков путешествует по параллельным мирам в поисках отца – фантастический сериал от режиссера «Земы». Алексей учится на физфаке и уже успел стать отличным программистом. Когда бесследно исчезает его отец, известный специалист в квантовой механике, Алексей понимает, что тут не обошлось без параллельных миров – именно их изучал пропавший. Парень бросается на поиски родителя в альтернативных вселенных, каждая из которых значительно отличается от его собственной, и вскоре оказывается посреди противостояния Охотников и Офиса. Первые хотят завладеть всеми 125 мирами, а вторые – защитить устоявшийся порядок. Сможет ли Алексей сделать правильный выбор и предотвратить аннигиляцию Мультивселенной, узнаете, посмотрев сериал «Суперпозиция» (2022) онлайн в сервисе Wink.

