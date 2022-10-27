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Суперпозиция
1-й сезон

Суперпозиция (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.22022, Суперпозиция. Сезон 1 10 серий
Фантастика, Приключения18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Павел Табаков путешествует по параллельным мирам в поисках отца – фантастический сериал от режиссера «Земы». Алексей учится на физфаке и уже успел стать отличным программистом. Когда бесследно исчезает его отец, известный специалист в квантовой механике, Алексей понимает, что тут не обошлось без параллельных миров – именно их изучал пропавший. Парень бросается на поиски родителя в альтернативных вселенных, каждая из которых значительно отличается от его собственной, и вскоре оказывается посреди противостояния Охотников и Офиса. Первые хотят завладеть всеми 125 мирами, а вторые – защитить устоявшийся порядок. Сможет ли Алексей сделать правильный выбор и предотвратить аннигиляцию Мультивселенной, узнаете, посмотрев сериал «Суперпозиция» (2022) онлайн в сервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Приключения

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Суперпозиция»