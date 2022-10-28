Суперпозиция (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+26 мин
Суперпозиция
Сезон 1 Серия 1
- 18+28 мин
Суперпозиция
Сезон 1 Серия 2
- 18+26 мин
Суперпозиция
Сезон 1 Серия 3
- 18+26 мин
Суперпозиция
Сезон 1 Серия 4
- 18+31 мин
Суперпозиция
Сезон 1 Серия 5
- 18+27 мин
Суперпозиция
Сезон 1 Серия 6
- 18+27 мин
Суперпозиция
Сезон 1 Серия 7
- 18+32 мин
Суперпозиция
Сезон 1 Серия 8
- 18+26 мин
Суперпозиция
Сезон 1 Серия 9
- 18+32 мин
Суперпозиция
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Павел Табаков путешествует по параллельным мирам в поисках отца – фантастический сериал от режиссера «Земы». Алексей учится на физфаке и уже успел стать отличным программистом. Когда бесследно исчезает его отец, известный специалист в квантовой механике, Алексей понимает, что тут не обошлось без параллельных миров – именно их изучал пропавший. Парень бросается на поиски родителя в альтернативных вселенных, каждая из которых значительно отличается от его собственной, и вскоре оказывается посреди противостояния Охотников и Офиса. Первые хотят завладеть всеми 125 мирами, а вторые – защитить устоявшийся порядок. Сможет ли Алексей сделать правильный выбор и предотвратить аннигиляцию Мультивселенной, узнаете, посмотрев сериал «Суперпозиция» (2022) онлайн в сервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Приключения
Время26 мин / 00:26
Рейтинг
- Режиссёр
Вадим
Валиуллин
- Актёр
Павел
Табаков
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актриса
Лукерья
Ильяшенко
- Актриса
Марина
Зудина
- Актёр
Игорь
Жижикин
- НСАктёр
Никита
Санаев
- ДБАктёр
Дмитрий
Богдан
- Актёр
Владимир
Карпук
- КЦАктёр
Константин
Цывенков
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- СЕСценарист
Сергей
Ефремов
- ДССценарист
Дмитрий
Скачков
- МБСценарист
Максим
Борисов
- Продюсер
Дмитрий
Щербанов
- Продюсер
Андрей
Шишканов
- Продюсер
Денис
Рябцев
- АТПродюсер
Александра
Третьякова
- СКХудожник
Сергей
Кочетков
- НСХудожница
Наталия
Санина
- АВХудожница
Алена
Верхоланцева
- ЛРХудожница
Любовь
Распопова
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- Оператор
Илья
Гризенко
- НЩКомпозитор
Николай
Щеглов