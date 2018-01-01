Слабое звено (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Людмила и Виктор Куприяновы были образцово-показательной семьей. Но однажды утром Людмила, целует мужа и уходит на работу, а днем ей сообщают, что Виктор покончил с собой. В предсмертной записке он называет ее странным именем Гаруда и обвиняет в своей смерти. Людмила в ужасе, этого просто не может быть. Но теперь это ее действительность. Друзья, которые окружают Людмилу, стараются ее утешить, успокоить, поддержать. Однако постепенно Людмила понимает, что среди друзей кто-то является врагом. Кто-то близкий, угрожал Виктору, заставил его прыгнуть с моста в бурную реку, зная, что Виктор не умеет плавать. Кто-то очень близкий теперь стремится уничтожить и саму Людмилу, и их дочь.

