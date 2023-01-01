Биография

Игорь Рубашкин — украинский актер кино и театра. Родился в УССР в Киеве 18 июля 1978 года. Является обладателем почетного звания «Заслуженный артист Украины». Вырос будущий актер в творческой семье — его родители также играли в театре. В старших классах планировал поступать в политехнический институт, однако по совету матери подал документы в театральный вуз. Учился в КГИ театрального искусства, свои первые роли Игорь Рубашкин сыграл еще будучи студентом. Окончив институт в 1999 году, получил работу в киевском Новом драматическом театре, где появился в таких постановках, как «Мастер и Маргарита», «У каждого свои странности», «Приключения Казановы». Несколько лет работал исключительно в театре, в кино Рубашкин дебютировал только в 2005 году. За следующие несколько лет появился в небольших или эпизодических ролях в таких картинах, как «Ловушка», «Возвращение Мухтара», «Родные люди». В 2016 году актер сыграл свою первую главную роль в мелодраматическом сериале «Спросите у осени». Также зритель хорошо знает Игоря Рубашкина по фильмам «Балерина», «Гражданин Никто», «Два полюса любви». Помимо кино и театра сыграл в нескольких музыкальных клипах известных артистов.