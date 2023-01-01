Слабое звено (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Порой за одной катастрофой можно обнаружить скрытую череду хитроумных планов и страшных опасностей.



Людмила живет жизнью своей мечты: хорошая работа, любящий муж, маленькая дочка — лучше и не могло быть. Однако все меняется, когда отец семейства Виктор совершает самоубийство в свой день рождения. Перед смертью он записывает видео, где называет жену странным именем индийского божества, объявляет их брак мучением и намекает на какое-то слабое звено. Виктор спрыгнул с моста, и прокуратура убеждена, что никакого преступления не было. Но Людмила не верит, что это суицид; вместе с подругой она начинает искать зацепки, которые укажут на то, что кто-то вынудил ее мужа так поступить. Вскоре Люда понимает, что за этим стоит недоброжелатель, который может навредить и ей самой, и ее дочери Вике... Что за тайна кроется за гибелью Виктора и кто виновен в том, что жизнь Людмилы и Вики разрушается по частям?



Смотреть сериал «Слабое звено» можно онлайн на платформе Wink.



Все сезоны сериала Слабое звено смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.