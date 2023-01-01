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Слабое звено (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Порой за одной катастрофой можно обнаружить скрытую череду хитроумных планов и страшных опасностей.
Людмила живет жизнью своей мечты: хорошая работа, любящий муж, маленькая дочка — лучше и не могло быть. Однако все меняется, когда отец семейства Виктор совершает самоубийство в свой день рождения. Перед смертью он записывает видео, где называет жену странным именем индийского божества, объявляет их брак мучением и намекает на какое-то слабое звено. Виктор спрыгнул с моста, и прокуратура убеждена, что никакого преступления не было. Но Людмила не верит, что это суицид; вместе с подругой она начинает искать зацепки, которые укажут на то, что кто-то вынудил ее мужа так поступить. Вскоре Люда понимает, что за этим стоит недоброжелатель, который может навредить и ей самой, и ее дочери Вике... Что за тайна кроется за гибелью Виктора и кто виновен в том, что жизнь Людмилы и Вики разрушается по частям?
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- СЩРежиссёр
Сергей
Щербин
- АПРежиссёр
Александр
Пархоменко
- ДТРежиссёр
Денис
Тарасов
- ЮКАктриса
Юлия
Кокрятская
- Актриса
Евгения
Осипова
- Актёр
Роман
Полянский
- Актёр
Евгений
Воловенко
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актёр
Александр
Наумов
- ИКАктриса
Инна
Коляда
- ИРАктёр
Игорь
Рубашкин
- НБАктёр
Николай
Боклан
- АЭАктриса
Анжелика
Эшбаева
- НВСценарист
Нина
Вадченко
- Продюсер
Валентин
Опалев
- Продюсер
Павел
Карван
- СКПродюсер
Светлана
Карван
- АУХудожник
Александр
Уколов
- Оператор
Артём
Козырев