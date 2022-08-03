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Сделано в СССР
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Сделано в СССР (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

2011, Сделано в СССР. Сезон 1 16 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

У героев мелодрамы калейдоскоп типичных для 70-х событий и явлений — «цеховики», публичное отречение от неблагонадежных родственников, помещение в «психушку» за политические убеждения… Но мужество и порядочность помогают им сделать правильный выбор и устоять в сложных обстоятельствах.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сделано в СССР»