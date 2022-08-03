WinkСериалыСделано в СССР1-й сезон
Сделано в СССР (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
2011, Сделано в СССР. Сезон 1 16 серий
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
У героев мелодрамы калейдоскоп типичных для 70-х событий и явлений — «цеховики», публичное отречение от неблагонадежных родственников, помещение в «психушку» за политические убеждения… Но мужество и порядочность помогают им сделать правильный выбор и устоять в сложных обстоятельствах.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ВОРежиссёр
Вадим
Островский
- Актёр
Борис
Галкин
- Актриса
Нина
Усатова
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- Актёр
Иван
Жидков
- Актриса
Мария
Шукшина
- АЗАктёр
Александр
Зельский
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актриса
Анна
Яновская
- Актриса
Агния
Кузнецова
- ВЗСценарист
Вадим
Зобин
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- АБПродюсер
Александр
Боковиков
- СФХудожник
Сергей
Филенко
- ЮКХудожник
Юрий
Константинов
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ИПОператор
Иван
Поморин
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев