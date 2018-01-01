Биография

Анна Яновская — актриса театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер и художник. Лауреат фестиваля «Лики любви». Родилась в Николаеве 18 июля 1971 года. Дебютировала в кино еще подростком — в 18 лет получила главную роль в драме «Под небом голубым...». После выучилась на режиссерском факультете ГИТИСа. В разное время играла в театрах «Сатирикон», на Малой Бронной, Антона Чехова, Московском ТЮЗе и «Театре.doc». Анна Яновская снялась в таких фильмах и сериалах, как «Осенние соблазны», «Новогодняя история», «Стрингер», «Досье детектива Дубровского», «Хозяин империи», «Дальний свет», «Кулагин и партнеры», «Большие девочки», «Грех», «Иное», «Криминальное видео», «Универ», «Сердцеедки», «Неоконченный урок», «Победитель», «Танец нашей любви», «Сделано в СССР», «Налёт» и «Везучий случай». Она также сама сняла короткометражки «Это лето» и «Человек-добро», документальные фильмы «10 сантиметров жизни» и «Огонь», мелодраму «Счастье — это...», комедии «Интересная жизнь» и «Руммейт».