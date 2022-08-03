У героев мелодрамы калейдоскоп типичных для 70-х событий и явлений — «цеховики», публичное отречение от неблагонадежных родственников, помещение в «психушку» за политические убеждения… Но мужество и порядочность помогают им сделать правильный выбор и устоять в сложных обстоятельствах.

