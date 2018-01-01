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Сделано в СССР
Актёры и съёмочная группа сериала «Сделано в СССР»

Актёры и съёмочная группа сериала «Сделано в СССР»

Режиссёры

Вадим Островский

Вадим Островский

Режиссёр

Актёры

Борис Галкин

Борис Галкин

АктёрИван Григорьевич Шишов
Нина Усатова

Нина Усатова

АктрисаМарья Васильевна Шишова
Дмитрий Орлов

Дмитрий Орлов

АктёрГригорий Шишов
Иван Жидков

Иван Жидков

АктёрАндрей Шишов
Мария Шукшина

Мария Шукшина

АктрисаТатьяна Фертман
Александр Зельский

Александр Зельский

АктёрЮра Фертман
Даниил Спиваковский

Даниил Спиваковский

АктёрВладимир Фертман
Константин Лавроненко

Константин Лавроненко

АктёрВетров Николай Петрович
Анна Яновская

Анна Яновская

АктрисаРита Ветрова
Агния Кузнецова

Агния Кузнецова

АктрисаЛиза Ветрова

Сценаристы

Вадим Зобин

Вадим Зобин

Сценарист

Продюсеры

Тимур Вайнштейн

Тимур Вайнштейн

Продюсер
Юлия Сумачева

Юлия Сумачева

Продюсер
Роман Елистратов

Роман Елистратов

Продюсер
Александр Боковиков

Александр Боковиков

Продюсер

Художники

Сергей Филенко

Сергей Филенко

Художник
Юрий Константинов

Юрий Константинов

Художник

Монтажёры

Мария Сергеенкова

Мария Сергеенкова

Монтажёр

Операторы

Иван Поморин

Иван Поморин

Оператор

Композиторы

Иван Бурляев

Иван Бурляев

Композитор