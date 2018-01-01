WinkСериалыСделано в СССРАктёры и съёмочная группа сериала «Сделано в СССР»
Актёры и съёмочная группа сериала «Сделано в СССР»
Режиссёры
Актёры
Борис Галкин
АктёрИван Григорьевич Шишов
Нина Усатова
АктрисаМарья Васильевна Шишова
Дмитрий Орлов
АктёрГригорий Шишов
Иван Жидков
АктёрАндрей Шишов
Мария Шукшина
АктрисаТатьяна Фертман
Александр Зельский
АктёрЮра Фертман
Даниил Спиваковский
АктёрВладимир Фертман
Константин Лавроненко
АктёрВетров Николай Петрович
Анна Яновская
АктрисаРита Ветрова
Агния Кузнецова
АктрисаЛиза Ветрова