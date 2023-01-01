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Просто представь, что мы знаем
1-й сезон

Просто представь, что мы знаем (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

7.62020, Просто представь, что мы знаем. Сезон 1 4 серии
Драмы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Амбициозные создательницы телеграм-канала «ППЧМЗ» стремительно набирают сотни тысяч подписчиков. Для них это только начало: девушки полны идей и не собираются останавливаться. Правда, на пути к славе их поджидают скандальные разоблачения и просроченные кредиты. Помочь избавиться от финансовых проблем им предлагает крупный инвестор, чье единственное условие: принять в команду известного в прошлом журналиста старой формации — «совесть эпохи 2010-х» — Евгения Малышева. Теперь принимать решения и бороться за новых подписчиков им придeтся вместе.

Сериал Просто представь, что мы знаем 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Просто представь, что мы знаем»

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