Просто представь, что мы знаем (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.62020, Просто представь, что мы знаем. Серия 1
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Амбициозные создательницы телеграм-канала «ППЧМЗ» стремительно набирают сотни тысяч подписчиков. Для них это только начало: девушки полны идей и не собираются останавливаться. Правда, на пути к славе их поджидают скандальные разоблачения и просроченные кредиты. Помочь избавиться от финансовых проблем им предлагает крупный инвестор, чье единственное условие: принять в команду известного в прошлом журналиста старой формации — «совесть эпохи 2010-х» — Евгения Малышева. Теперь принимать решения и бороться за новых подписчиков им придeтся вместе.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Роман
Волобуев
- РГАктриса
Рина
Гришина
- Актриса
Анфиса
Черных
- Актриса
Катя
Федина
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актёр
Максим
Виторган
- Актёр
Артур
Ваха
- Актриса
Маша
Кошина
- Актёр
Александр
Голубков
- Сценарист
Мила
Просвирина
- Сценарист
Илья
Маланин
- Сценарист
Роман
Волобуев
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ЕЩХудожница
Екатерина
Щеглова
- ПГХудожница
Полина
Гречко
- АБМонтажёр
Артём
Барышников
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- ВНКомпозитор
Вадим
Некрасов