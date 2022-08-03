Амбициозные создательницы телеграм-канала «ППЧМЗ» стремительно набирают сотни тысяч подписчиков. Для них это только начало: девушки полны идей и не собираются останавливаться. Правда, на пути к славе их поджидают скандальные разоблачения и просроченные кредиты. Помочь избавиться от финансовых проблем им предлагает крупный инвестор, чье единственное условие: принять в команду известного в прошлом журналиста старой формации — «совесть эпохи 2010-х» — Евгения Малышева. Теперь принимать решения и бороться за новых подписчиков им придeтся вместе.

