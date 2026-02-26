Подросток (сериал, 1983) сезон 1 смотреть онлайн

Подросток. Сезон 1
Подросток
1-й сезон

1983, Подросток. Сезон 1 6 серий
Драма12+
О сериале

Главный герой романа - Аркадий Долгорукий - незаконнорожденный сын знатного дворянина. На протяжении всего детства его воспитанием занимались чужие люди, сверстники часто дразнили его, и он рос впечатлительным и ранимым. Будучи уже двадцатилетним юношей, Аркадий переезжает в Петербург и поступает служить секретарем у старого князя.


Тут у него рождается идея - стать таким же богатым, как миллионер Ротшильд. Достичь этой цели он надеется с помощью своей оригинальной теории «упорства и непрерывности»...

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

