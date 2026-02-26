Подросток (сериал, 1983) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Главный герой романа - Аркадий Долгорукий - незаконнорожденный сын знатного дворянина. На протяжении всего детства его воспитанием занимались чужие люди, сверстники часто дразнили его, и он рос впечатлительным и ранимым. Будучи уже двадцатилетним юношей, Аркадий переезжает в Петербург и поступает служить секретарем у старого князя.





Тут у него рождается идея - стать таким же богатым, как миллионер Ротшильд. Достичь этой цели он надеется с помощью своей оригинальной теории «упорства и непрерывности»...

