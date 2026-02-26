Подросток (сериал, 1983) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
1983, Подросток. Сезон 1. Серия 1
Драма12+
Главный герой романа - Аркадий Долгорукий - незаконнорожденный сын знатного дворянина. На протяжении всего детства его воспитанием занимались чужие люди, сверстники часто дразнили его, и он рос впечатлительным и ранимым. Будучи уже двадцатилетним юношей, Аркадий переезжает в Петербург и поступает служить секретарем у старого князя.
Тут у него рождается идея - стать таким же богатым, как миллионер Ротшильд. Достичь этой цели он надеется с помощью своей оригинальной теории «упорства и непрерывности»...
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ЕТРежиссёр
Евгений
Ташков
- Актёр
Андрей
Ташков
- ОБАктёр
Олег
Борисов
- Актриса
Лариса
Малеванная
- ЛОАктёр
Леонид
Оболенский
- Актриса
Наталья
Гундарева
- Актриса
Татьяна
Ташкова
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- Актёр
Борис
Галкин
- ВГАктёр
Виктор
Гордеев
- ЕГАктёр
Евгений
Герасимов
- Актриса
Евгения
Симонова
- БНАктёр
Борис
Новиков
- АВАктёр
Александр
Вдовин
- ВШАктёр
Владимир
Ширяев
- АХАктёр
Александр
Хотченков
- ФДСценарист
Фёдор
Достоевский
- ЕТСценарист
Евгений
Ташков
- ВФХудожник
Владимир
Филиппов
- ЛКМонтажёр
Л.
Кузнецова
- ОМОператор
Олег
Мартынов
- БЧКомпозитор
Борис
Чайковский