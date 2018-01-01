Актёры и съёмочная группа сериала «Подросток»
Режиссёры
Актёры
АктёрАркадий Долгорукий
Андрей Ташков
АктёрАндрей Петрович Версилов, князь
Олег Борисов
АктрисаСофья Андреевна
Лариса Малеванная
АктёрСокольский, князь
Леонид Оболенский
АктрисаТатьяна Павловна
Наталья Гундарева
АктрисаКатерина Николаевна Ахмакова
Татьяна Ташкова
АктрисаАнна Андреевна
Лариса Удовиченко
АктёрКрафт
Борис Галкин
АктёрЕфим Зверев
Виктор Гордеев
АктёрСережа, князь Сокольский
Евгений Герасимов
АктрисаАльфонсина
Евгения Симонова
АктёрПётр Ипполитович
Борис Новиков
АктёрСтепан, лакей Вожжинского
Александр Вдовин
АктёрБарон Р.
Владимир Ширяев
АктёрВасин