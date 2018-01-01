Wink
Актёры и съёмочная группа сериала «Подросток»

Актёры и съёмочная группа сериала «Подросток»

Режиссёры

Евгений Ташков

Режиссёр

Актёры

Андрей Ташков

АктёрАркадий Долгорукий
Олег Борисов

АктёрАндрей Петрович Версилов, князь
Лариса Малеванная

АктрисаСофья Андреевна
Леонид Оболенский

АктёрСокольский, князь
Наталья Гундарева

АктрисаТатьяна Павловна
Татьяна Ташкова

АктрисаКатерина Николаевна Ахмакова
Лариса Удовиченко

АктрисаАнна Андреевна
Борис Галкин

АктёрКрафт
Виктор Гордеев

АктёрЕфим Зверев
Евгений Герасимов

АктёрСережа, князь Сокольский
Евгения Симонова

АктрисаАльфонсина
Борис Новиков

АктёрПётр Ипполитович
Александр Вдовин

АктёрСтепан, лакей Вожжинского
Владимир Ширяев

АктёрБарон Р.
Александр Хотченков

АктёрВасин

Сценаристы

Фёдор Достоевский

Сценарист
Евгений Ташков

Сценарист

Художники

Владимир Филиппов

Художник

Монтажёры

Л. Кузнецова

Монтажёр

Операторы

Олег Мартынов

Оператор

Композиторы

Борис Чайковский

Композитор