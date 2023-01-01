По зову сердца (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

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Добровольцы идут на фронт, чтобы защитить Москву и спасти родину. Приглашаем смотреть бесплатно «По зову сердца» — сериал, 1 сезон которого онлайн доступен на портале Wink!



Первый сезон рассказывает о героизме простых людей перед лицом опасности, нависшей над Москвой в 1941 году. Москвичи без боевого опыта оставили свои профессии, семьи и личные заботы, чтобы защищать свой город. Игорь Раскин, писатель и душа компании, вместе со своими товарищами — Борисом Карловичем, литературоведом, и поэтом Колей Ляпиным — проходит путь от первого потрясения до стойкости и уверенности в своих силах. Их истории переплетаются с рассказами о женщинах, оставшихся в тылу, которые не менее мужественно борются с трудностями военного времени, поддерживая дух ополченцев и всей страны.



Вас ждет военная драма, вдохновленная реальными событиями и смелостью добровольцев. Взгляните на судьбы неизвестных героев: начинайте смотреть «По зову сердца» — сериал 2024 года бесплатно доступен на видеосервисе Wink!



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