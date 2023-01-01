По зову сердца (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
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Добровольцы идут на фронт, чтобы защитить Москву и спасти родину. Приглашаем смотреть бесплатно «По зову сердца» — сериал, 1 сезон которого онлайн доступен на портале Wink!
Первый сезон рассказывает о героизме простых людей перед лицом опасности, нависшей над Москвой в 1941 году. Москвичи без боевого опыта оставили свои профессии, семьи и личные заботы, чтобы защищать свой город. Игорь Раскин, писатель и душа компании, вместе со своими товарищами — Борисом Карловичем, литературоведом, и поэтом Колей Ляпиным — проходит путь от первого потрясения до стойкости и уверенности в своих силах. Их истории переплетаются с рассказами о женщинах, оставшихся в тылу, которые не менее мужественно борются с трудностями военного времени, поддерживая дух ополченцев и всей страны.
Вас ждет военная драма, вдохновленная реальными событиями и смелостью добровольцев. Взгляните на судьбы неизвестных героев: начинайте смотреть «По зову сердца» — сериал 2024 года бесплатно доступен на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Игорь
Угольников
- АБРежиссёр
Александр
Балахонов
- АНАктёр
Андрей
Некрасов
- Актёр
Владислав
Миллер
- ЭФАктёр
Эюб
Фараджев
- ИЛАктёр
Илья
Лейбин
- Актёр
Александр
Коршунов
- Актёр
Алексей
Колган
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актёр
Александр
Андриенко
- МБАктёр
Максим
Битюков
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- Сценарист
Игорь
Угольников
- ЕАСценарист
Евгений
Айзикович
- АБСценарист
Александр
Балахонов
- ЛЛСценарист
Лана
Лин
- Продюсер
Игорь
Угольников
- ВЗПродюсер
Вадим
Задорожный
- СШПродюсер
Сергей
Шишкарёв
- ЕАПродюсер
Евгений
Айзикович
- ВАХудожник
Валерий
Архипов
- АНХудожник
Александр
Наскин
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- ЕСХудожница
Елена
Садовская
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко
- ПФКомпозитор
Пётр
Фролов-Багреев