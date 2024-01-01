По зову сердца (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Подвиг простых москвичей, вставших на защиту города в 1941-м. Военная драма о героизме добровольцев от создателей «Брестской крепости» и «Подольских курсантов».
Летом 1941 года Москва попала под угрозу удара войск армии Вермахта. Солдаты Гитлера прорвали оборону Красной армии, и дорога в столицу оказалась свободна. Заслонить грудью родной город вызвались простые граждане, которые никогда не воевали и не думали, что попадут на фронт. По зову сердца люди решили сражаться за Москву, противопоставив врагу веру в победу и патриотизм. Ополченцы попали в самое пекло окружения под Вязьмой, ставшее известным как «вяземский котел». Однако их героическое сопротивление задержало продвижение немецких танков и дало драгоценное время советскому командованию, чтобы восстановить оборону.
Кем были эти герои и что они чувствовали, жертвуя собой? Четырехсерийный проект, основанный на воспоминаниях ополченцев и фронтовиков, — смотреть фильм «По зову сердца» 2023 года можно онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Игорь
Угольников
- АБРежиссёр
Александр
Балахонов
- АНАктёр
Андрей
Некрасов
- Актёр
Владислав
Миллер
- ЭФАктёр
Эюб
Фараджев
- ИЛАктёр
Илья
Лейбин
- Актёр
Александр
Коршунов
- Актёр
Алексей
Колган
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актёр
Александр
Андриенко
- МБАктёр
Максим
Битюков
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- Сценарист
Игорь
Угольников
- ЕАСценарист
Евгений
Айзикович
- АБСценарист
Александр
Балахонов
- ЛЛСценарист
Лана
Лин
- Продюсер
Игорь
Угольников
- ВЗПродюсер
Вадим
Задорожный
- СШПродюсер
Сергей
Шишкарёв
- ЕАПродюсер
Евгений
Айзикович
- ВАХудожник
Валерий
Архипов
- АНХудожник
Александр
Наскин
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- ЕСХудожница
Елена
Садовская
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко
- ПФКомпозитор
Пётр
Фролов-Багреев