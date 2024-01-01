По зову сердца (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Подвиг простых москвичей, вставших на защиту города в 1941-м. Военная драма о героизме добровольцев от создателей «Брестской крепости» и «Подольских курсантов».



Летом 1941 года Москва попала под угрозу удара войск армии Вермахта. Солдаты Гитлера прорвали оборону Красной армии, и дорога в столицу оказалась свободна. Заслонить грудью родной город вызвались простые граждане, которые никогда не воевали и не думали, что попадут на фронт. По зову сердца люди решили сражаться за Москву, противопоставив врагу веру в победу и патриотизм. Ополченцы попали в самое пекло окружения под Вязьмой, ставшее известным как «вяземский котел». Однако их героическое сопротивление задержало продвижение немецких танков и дало драгоценное время советскому командованию, чтобы восстановить оборону.



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