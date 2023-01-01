Next 3. Сезон 3
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Next (сериал, 2003) сезон 3 смотреть онлайн

9.42003, Next 3. Сезон 3 16 серий
Комедии, Драмы16+

Сезоны и серии

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Сюжет

Все главные герои первых двух «Некстов» участвуют в продолжении сериала. Лавр (к ужасу верного Санчо) сбросит с себя депутатские полномочия и начнет бескомпромиссную борьбу со своей холостой жизнью. В частной клинике для очередных изощренных «подвигов» воскреснет Дюбель — злодейский и вроде бы убитый персонаж из «Next 1».

Федечка получит элитарное высшее образование и приступит к зрелым экономическим манипуляциям. Дело в том, что Федечке нужно скупить с потрохами целый город. Естественно, папа ему чуть-чуть поможет. За интеллигентной бандой своих мужчин как всегда будет приглядывать тетка Клава.

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Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb