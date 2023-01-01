Next (сериал, 2003) сезон 3 смотреть онлайн
9.42003, Next 3. Сезон 3 16 серий
Комедии, Драмы16+
- 16+49 мин
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Сезон 3 Серия 1Бесплатно
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Сезон 3 Серия 2Бесплатно
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Сезон 3 Серия 3Бесплатно
- 16+49 мин
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Сезон 3 Серия 4Бесплатно
- 16+50 мин
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Сезон 3 Серия 5Бесплатно
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Сезон 3 Серия 6Бесплатно
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Сезон 3 Серия 7Бесплатно
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Сезон 3 Серия 8Бесплатно
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Сезон 3 Серия 9Бесплатно
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Сезон 3 Серия 10Бесплатно
- 16+48 мин
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Сезон 3 Серия 11Бесплатно
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Сезон 3 Серия 12Бесплатно
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Сезон 3 Серия 13Бесплатно
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Сезон 3 Серия 14Бесплатно
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Сезон 3 Серия 15Бесплатно
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Сезон 3 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Все главные герои первых двух «Некстов» участвуют в продолжении сериала. Лавр (к ужасу верного Санчо) сбросит с себя депутатские полномочия и начнет бескомпромиссную борьбу со своей холостой жизнью. В частной клинике для очередных изощренных «подвигов» воскреснет Дюбель — злодейский и вроде бы убитый персонаж из «Next 1».
Федечка получит элитарное высшее образование и приступит к зрелым экономическим манипуляциям. Дело в том, что Федечке нужно скупить с потрохами целый город. Естественно, папа ему чуть-чуть поможет. За интеллигентной бандой своих мужчин как всегда будет приглядывать тетка Клава.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Олег
Фомин
- Актёр
Александр
Абдулов
- Актёр
Александр
Лойе
- Актёр
Сергей
Степанченко
- Актриса
Нина
Усатова
- Актриса
Екатерина
Волкова
- АЛАктёр
Алексей
Лобов
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- Актёр
Олег
Фомин
- АЦАктриса
Анастасия
Цветаева
- НААктриса
Нина
Архипова
- АТСценарист
Алексей
Тимм
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- ВСОператор
Василий
Сикачинский
- АГКомпозитор
Андрей
Горин
- ЮМКомпозитор
Юрий
Матвеев