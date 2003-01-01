Next 3. Серия 4
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3-й сезон
4-я серия
9.42003, Next 3. Серия 4
Комедии, Драмы16+

Next (сериал, 2003) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Лавр – вор в законе, авторитет «старых понятий», король преступного мира. Он не может иметь семью и детей. Лавр так бы и не узнал ничего о своем сыне, если бы не экзамены, на которых Федечку «завалили». Федору светит армия. И чтобы спасти племянника, его боевая тетя решает напомнить Лавру о его отцовском долге.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Детективы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb