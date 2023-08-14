Next 3. Серия 9
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3-й сезон
9-я серия
9.52003, Next 3. Серия 9
Комедия16+

Next (сериал, 2003) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Лавр – вор в законе, авторитет «старых понятий», король преступного мира. Он не может иметь семью и детей. Лавр так бы и не узнал ничего о своем сыне, если бы не экзамены, на которых Федечку «завалили». Федору светит армия. И чтобы спасти племянника, его боевая тетя решает напомнить Лавру о его отцовском долге.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb