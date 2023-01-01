Next. Сезон 2
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2-й сезон

Next (сериал, 2001) сезон 2 смотреть онлайн

9.42001, Next. Сезон 2 12 серий
Комедии, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Во втором сезоне Лавру и его сообщникам предстоит заводить деловые знакомства в Госдуме, разыскивать ценные бумаги, освобождать из тюрьмы криминального авторитета, раскрывать преступления и разоблачать иностранцев.

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Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb