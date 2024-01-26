Next. Сезон 2. Серия 7
Next
2-й сезон
7-я серия
9.52001, Next. Сезон 2. Серия 7
Комедия, Драма16+

Next (сериал, 2001) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

О сериале

Лавр – вор в законе, авторитет «старых понятий», король преступного мира. Он не может иметь семью и детей. Лавр так бы и не узнал ничего о своем сыне, если бы не экзамены, на которых Федечку «завалили». Федору светит армия. И чтобы спасти племянника, его боевая тетя решает напомнить Лавру о его отцовском долге.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb