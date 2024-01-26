Next. Сезон 1
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1-й сезон

Next (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.52001, Next. Сезон 1 4 серии
Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Криминальный авторитет Лавр на закате лет узнает, что у него есть сын. Узнав о проблемах юноши, он решает ему помочь.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb