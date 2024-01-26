Next (сериал, 2001) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Лавр – вор в законе, авторитет «старых понятий», король преступного мира. Он не может иметь семью и детей. Лавр так бы и не узнал ничего о своем сыне, если бы не экзамены, на которых Федечку «завалили». Федору светит армия. И чтобы спасти племянника, его боевая тетя решает напомнить Лавру о его отцовском долге.

