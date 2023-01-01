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Мой любимый призрак (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
2017, Мой любимый призрак. Сезон 1 2 серии
Комедия, Мелодрама12+
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О сериале
Наталья жила с любимым мужем, не зная забот и печалей. Беда грянула, как гром: они попали в страшную аварию, и муж не выжил. Но долго страдать от одиночества и растерянности не пришлось – ей стал являться призрак покойного супруга.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- Режиссёр
Александр
Баршак
- Актриса
Анна
Тараторкина
- Актёр
Джемал
Тетруашвили
- Актёр
Александр
Баршак
- ВМАктёр
Владимир
Машук
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- АБАктёр
Александр
Бегма
- ЕРАктёр
Евгений
Рачок
- АЗСценарист
Андрей
Забияка
- ЕКСценарист
Евгений
Куратов
- ИШСценарист
Игорь
Шаров
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков