Мой любимый призрак
1-й сезон
1-я серия

Мой любимый призрак (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.12017, Мой любимый призрак. Серия 1
Комедия, Мелодрама12+
Наталья жила с любимым мужем, не зная забот и печалей. Беда грянула, как гром: они попали в страшную аварию, и муж не выжил. Но долго страдать от одиночества и растерянности не пришлось – ей стал являться призрак покойного супруга.

Страна
Россия, Украина
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

