Мой любимый призрак. Серия 2
Wink
Детям
Мой любимый призрак
1-й сезон
2-я серия

Мой любимый призрак (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2017, Мой любимый призрак. Серия 2
Комедия, Мелодрама12+

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О сериале

Наталья жила с любимым мужем, не зная забот и печалей. Беда грянула, как гром: они попали в страшную аварию, и муж не выжил. Но долго страдать от одиночества и растерянности не пришлось – ей стал являться призрак покойного супруга.

Сериал Мой любимый призрак 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Мой любимый призрак»