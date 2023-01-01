Миша портит все (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

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Встречайте продолжение научно-развлекательного ситкома «Миша портит все» на Wink!



Михаил Галустян продолжит свою борьбу со стереотипами, а помогать ему в этом будут Филипп Киркоров, рэпер МС Дони и другие приглашенные звезды. Бессменный ведущий идет на рекорд по количеству образов. Во втором сезоне он перевоплотится в Дарта Вейдера, Гарри Поттера, Джека Воробья, байкера, зубной феи, таксиста из Сочи, средневекового рыцаря, очаровательного купидона, короля регги Боба Марли, агента Ее Величества Джеймса Бонда и других известных героев.



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