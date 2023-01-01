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Миша портит все
2-й сезон

Миша портит все (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

8.62021, Миша портит все. Сезон 2 17 серий
Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Встречайте продолжение научно-развлекательного ситкома «Миша портит все» на Wink!

Михаил Галустян продолжит свою борьбу со стереотипами, а помогать ему в этом будут Филипп Киркоров, рэпер МС Дони и другие приглашенные звезды. Бессменный ведущий идет на рекорд по количеству образов. Во втором сезоне он перевоплотится в Дарта Вейдера, Гарри Поттера, Джека Воробья, байкера, зубной феи, таксиста из Сочи, средневекового рыцаря, очаровательного купидона, короля регги Боба Марли, агента Ее Величества Джеймса Бонда и других известных героев.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Миша портит все»

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