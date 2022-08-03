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Красные горы
1-й сезон

Красные горы (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Красные горы. Сезон 1 12 серий
Боевик, Военный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Чтобы уцелеть в вихре гражданской войны, мальчишки из разных миров, простой пацан Илья, воспитанный офицером японского гарнизона, и кадет Аркадий, сын белогвардейского полковника, выдают себя за братьев. Позже они окажутся по разные стороны баррикад.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Боевик

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Красные горы»