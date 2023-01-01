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Красные горы

Красные горы (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Красные горы 1 сезон
Боевики, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Чтобы уцелеть в вихре гражданской войны, мальчишки из разных миров, простой пацан Илья, воспитанный офицером японского гарнизона, и кадет Аркадий, сын белогвардейского полковника, выдают себя за братьев. Позже они окажутся по разные стороны баррикад.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Красные горы»

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