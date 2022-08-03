Корабль (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В финале первого сезона приключенческого сериала «Корабль» экипаж получил сигнал бедствия от космической станции, готовящейся к приводнению в координатах парусника. К чему это привело, спешите увидеть во втором сезоне онлайн на Wink.
Орлуша (Александр Пугачев) продолжает свое секретное расследование и находит новые доказательства того, что все члены команды отобраны неслучайно, а курсанты участвуют в масштабном эксперименте влиятельной секретной корпорации. Понимая, что в рядах «Бегущей» зреют подозрения, коварный инструктор по безопасности Герман (Илья Любимов) и нечистый на руку судовой врач Ксения (Юлия Агафонова) всеми силами стараются скрыть пока известную им одним правду. Параллельно с этим Герман плетет все новые интриги, чтобы занять место капитана Громова (Дмитрий Певцов), в частности – угрожает его дочери Алене (Ирина Антоненко). У нее в свою очередь разлаживаются отношения с Максом (Роман Курцын), а на горизонте тем временем появляется лодка с другими выжившими. Герои решают взять Элеонору (Ольга Ефремова) и Дашу (Татьяна Космачева) со спутниками на борт, но не придется ли составу пожалеть об этом?
Чем закончится новый раунд борьбы за выживание? Распутается ли клубок интриг, окутавших «Бегущую»? Об этом и многом другом вы узнаете, посмотрев все эпизоды второго сезона сериала «Корабль» онлайн в хорошем качестве.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Приключения, Мелодрама
Рейтинг
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- Актёр
Илья
Любимов
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Ирина
Антоненко
- ЮААктриса
Юлия
Агафонова
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- МЗАктёр
Матвей
Зубалевич
- Актёр
Сергей
Друзьяк
- АПАктёр
Александр
Пугачев
- МБСценарист
Михаил
Бобровник
- Сценарист
Денис
Уточкин
- ДКСценарист
Денис
Карнаухов
- МКСценарист
Мария
Крашенинникова
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- АДПродюсер
Андрей
Димитров
- РОПродюсер
Рубен
Оганесян
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- МВОператор
Михаил
Верийский
- АКОператор
Алексей
Куприянов
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- АБКомпозитор
Александр
Бессонов
- АМКомпозитор
Алексей
Массалитинов