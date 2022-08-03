Корабль (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

В финале первого сезона приключенческого сериала «Корабль» экипаж получил сигнал бедствия от космической станции, готовящейся к приводнению в координатах парусника. К чему это привело, спешите увидеть во втором сезоне онлайн на Wink.



Орлуша (Александр Пугачев) продолжает свое секретное расследование и находит новые доказательства того, что все члены команды отобраны неслучайно, а курсанты участвуют в масштабном эксперименте влиятельной секретной корпорации. Понимая, что в рядах «Бегущей» зреют подозрения, коварный инструктор по безопасности Герман (Илья Любимов) и нечистый на руку судовой врач Ксения (Юлия Агафонова) всеми силами стараются скрыть пока известную им одним правду. Параллельно с этим Герман плетет все новые интриги, чтобы занять место капитана Громова (Дмитрий Певцов), в частности – угрожает его дочери Алене (Ирина Антоненко). У нее в свою очередь разлаживаются отношения с Максом (Роман Курцын), а на горизонте тем временем появляется лодка с другими выжившими. Герои решают взять Элеонору (Ольга Ефремова) и Дашу (Татьяна Космачева) со спутниками на борт, но не придется ли составу пожалеть об этом?



Чем закончится новый раунд борьбы за выживание? Распутается ли клубок интриг, окутавших «Бегущую»? Об этом и многом другом вы узнаете, посмотрев все эпизоды второго сезона сериала «Корабль» онлайн в хорошем качестве.

